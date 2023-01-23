『GLEVIO（グレヴィオ）ビジネスバッグ メンズ ブラック 2way【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 20分に出品され04月10日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLEVIO（グレヴィオ）ビジネスバッグ メンズ ブラック 2way
【商品説明】
・【13.3型PC対応】ビジネスパーソン必須のPCの収納可能
・【就活に大活躍】就活中の学生必見のリクルートバッグ。面接のときに必須の自立機能搭載。
・【施された撥水加工】表地には撥水加工を行っており、突然の雨のときでも安心
・【確かな機能性と鮮やかなデザイン性】機能性だけでなくデザインまで追求された至高のビジネスバッグ
・メイン素材: 【施された撥水加工】表地には撥水加工を行っており、突然の雨のときでも安心
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7475円
179 入札履歴
終了
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