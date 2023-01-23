『タミヤ 1/24 アウディ クアットロ (１２４ スポーツカー:24031)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 52分に出品され03月25日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,474円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/24 アウディ クアットロ (１２４ スポーツカー:24031)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 34.10 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7474円
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