ペット用 ハーネス リード ２点セット 胴輪 犬服 シンプル 小型犬 中型犬 大型犬 ペット服 お洒落 ドッグウェア かっこいい【お歳暮】

商品情報

ペット用 ハーネス リード ２点セット 犬服 シンプル 小型犬 中型犬 大型犬 ペット服 お洒落 ドッグウェア かっこいい



犬用のハーネス+リードの2点セットが登場

裏地にはメッシュが付いてて、ソフトな着心地を与えたうえ吸湿性と通気性も効く

バックル付きで締め付け具合はアレンジでき、フィット感も抜群

上質で丈夫な素材を厳選、長く使っても持たれる

機能性だけじゃなくお洒落感にも重視

シンプルなデザインでスッキリ感とかっこいいイメージを作り出す

愛犬とともに過ごす散歩時間をより楽しくさせるワンセット



カラー：1 2 3 4 5 6 7



素材 ポリエステル EVA



サイズ（cm） XS S M L XL



XS バスト38-47 参考体重3.5-7kg

S バスト45-55 参考体重7-11kg

M バスト54-67 参考体重11-15kg

L バスト65-82 参考体重15-20kg

XL バスト80-90 参考体重20-25kg





ご注意：※サイズは平置きサイズです。素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。