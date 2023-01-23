『ペット用 ハーネス リード ２点セット 胴輪 犬服 シンプル 小型犬 中型犬 大型犬 ペット服 お洒落 ドッグウェア かっこいい【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 01時 21分に出品され03月15日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,474円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用 ハーネス リード ２点セット 犬服 シンプル 小型犬 中型犬 大型犬 ペット服 お洒落 ドッグウェア かっこいい
犬用のハーネス+リードの2点セットが登場
裏地にはメッシュが付いてて、ソフトな着心地を与えたうえ吸湿性と通気性も効く
バックル付きで締め付け具合はアレンジでき、フィット感も抜群
上質で丈夫な素材を厳選、長く使っても持たれる
機能性だけじゃなくお洒落感にも重視
シンプルなデザインでスッキリ感とかっこいいイメージを作り出す
愛犬とともに過ごす散歩時間をより楽しくさせるワンセット
カラー：1 2 3 4 5 6 7
素材 ポリエステル EVA
サイズ（cm） XS S M L XL
XS バスト38-47 参考体重3.5-7kg
S バスト45-55 参考体重7-11kg
M バスト54-67 参考体重11-15kg
L バスト65-82 参考体重15-20kg
XL バスト80-90 参考体重20-25kg
ご注意：※サイズは平置きサイズです。素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ プラム 52
¥ 7474
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 40
¥ 7474
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 65
¥ 7474
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ プラム 52
¥ 7474
MCA (Mes chers amis) ペットキャリー キャンバストート（マナーポーチ付き）ペット キャリーバッグ キャンバスキャリーバッ
¥ 7474
Gooby Fleece Vest Dog Sweater - Gray-Yellow Medium - Warm Pullover Fleece Dog Jacket with O-Ring Le
¥ 7473
Gooby Fleece Vest Dog Sweater - Lavender X-Small - Warm Pullover Fleece Dog Jacket with O-Ring Leas
¥ 7473
Gooby 72105-GRN-S Fleece Vest Hoodie Green Small 並行輸入品
¥ 7473
スキューバダイビングウェア MOBBYS モビーズ ネオフード ジャージ XXLサイズ スキューバダイビング DA-3100 DA3100 ストレッチジャージ採用
¥ 7473
ウォータースポーツ用ジャージ MOBBYS モビーズ ネオフード ジャージ MLサイズ スキューバダイビング DA-3100 DA3100 ストレッチジャージ採用
¥ 7473
スポーツウェア MOBBYS モビーズ ネオフード ジャージ XLサイズ スキューバダイビング DA-3100 DA3100 ストレッチジャージ採用
¥ 7473
EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XS サイズ
¥ 7473
Pound Puppies Breeds パーカー
¥ 7472
Pound Puppies Puppy Couple パーカー
¥ 7472
Pound Puppies Puppy Love パーカー
¥ 7472
Pound Puppies Faux Pocket パーカー
¥ 7472
Pound Puppies Breeds パーカー
¥ 7472
Pound Puppies Puppy Couple パーカー
¥ 7472
落札価格7474円
692 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！