『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ プラム 52【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 42分に出品され03月22日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,474円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ プラム 52
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :29×70×2cm
・本体重量:0.13kg
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ プラム 52
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落札価格7474円
609 入札履歴
終了
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