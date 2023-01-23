『グリーンマックス Nゲージ 東横イン 2711 鉄道模型用品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 33分に出品され03月28日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンマックス Nゲージ 東横イン 2711 鉄道模型用品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 18.29 cm

奥行 : 22.35 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。