『シルイ SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005BX+C-10S ブルー SET国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 06時 18分に出品され05月01日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シルイ SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005BX+C-10S ブルー SET国内正規品
【商品説明】
・パイプ段数:5
・全高/最全高:1235/1390mm
・最低高:195mm
・最大/最小パイプ径:22/10mm
・素材:アルミ
・縮長:610mm
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 40.70 cm
重量 : 1.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
355 入札履歴
終了
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