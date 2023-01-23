『シルイ SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005BX+C-10S ブルー SET国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 06時 18分に出品され05月01日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シルイ SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005BX+C-10S ブルー SET国内正規品



【商品説明】

・パイプ段数:5

・全高/最全高:1235/1390mm

・最低高:195mm

・最大/最小パイプ径:22/10mm

・素材:アルミ

・縮長:610mm



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 40.70 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。