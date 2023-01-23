『Horn Please by Recreational Vehicle BRASS & WOOD スタンドミラー (オーバル)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 27分に出品され03月28日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Horn Please by Recreational Vehicle BRASS & WOOD スタンドミラー (オーバル)



【商品説明】

・【サイズ】約W12×D10.5×H21cm

・【素材】真鍮、SHEESHAM WOOD



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。