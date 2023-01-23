『(トリクシー) Trixie ワンちゃん用 スタンド付き セラミック ドッグボウルセット 犬用 食器 エサ入れ ペット用 TX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 15時 59分に出品され03月10日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタンド付きセラミックボウルx2。パウダーコート加工メタルスタンドブラック。底部分に滑りにくいラバー付き。サイズ: 2 × 0.25リットル(直径13 cm)、2 × 0.6リットル(直径15 cm)、2 × 1.6リットル(直径20cm)、2 × 2.6リットル(直径25cm)。
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落札価格7473円
16 入札履歴
終了
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