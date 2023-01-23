『ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ a4 大容量 ショルダーバッグ L MDP-0651 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 21時 27分に出品され03月09日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ a4 大容量 ショルダーバッグ L MDP-0651 ブラック
【商品説明】
・サイズ：約横幅23×高さ35×マチ8cm 重量：約600g
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: 100% 分類外繊維(ポリ)
・生産国：中国
・留め具の種類: ジッパー
・素材：杢調ポリ×ヌメ調合皮
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 26.30 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
837 入札履歴
終了
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