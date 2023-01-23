『ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ a4 大容量 ショルダーバッグ L MDP-0651 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 21時 27分に出品され03月09日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ a4 大容量 ショルダーバッグ L MDP-0651 ブラック



【商品説明】

・サイズ：約横幅23×高さ35×マチ8cm 重量：約600g

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: 100% 分類外繊維(ポリ)

・生産国：中国

・留め具の種類: ジッパー

・素材：杢調ポリ×ヌメ調合皮

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ムスタッシュ

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