『2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 12時 21分に出品され04月07日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品
【商品説明】
・【シリコン塗装】底部は40Dナイロンの生地で、珍しくシリコーンコーティングを採用し、素晴らしい引き裂き抵抗性があります。防水レベルはPU3000+以上。湿った芝生や地面に直接置けば大丈夫です。
・【設営簡単】底部の4角にペグを打ち込み、側でポール1本を立てるだけ。一人でも簡単に組立てることが可能です。単独でも、テントと一緒に使ってもいいです。
・【軽量と広々】550g超軽量、キャリーバッグ付き、持ち運び簡単。240cmx120cm広いスペース、2人ゆっくり使えます。折りたたみで、コンパクト、スペースを節約します。登山、キャンプ、ハイキング、トレッキング、旅行のテントとして理想的です。
・【高密度】モ
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
470 入札履歴
終了
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