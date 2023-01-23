2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

2人用 インナーテント 蚊帳 モスキートネット 超軽量 携帯式 蚊除け 登山用 通気性 設営簡単 キャリーバッグ ペグ付き アウトドア用品



【商品説明】

・【シリコン塗装】底部は40Dナイロンの生地で、珍しくシリコーンコーティングを採用し、素晴らしい引き裂き抵抗性があります。防水レベルはPU3000+以上。湿った芝生や地面に直接置けば大丈夫です。

・【設営簡単】底部の4角にペグを打ち込み、側でポール1本を立てるだけ。一人でも簡単に組立てることが可能です。単独でも、テントと一緒に使ってもいいです。

・【軽量と広々】550g超軽量、キャリーバッグ付き、持ち運び簡単。240cmx120cm広いスペース、2人ゆっくり使えます。折りたたみで、コンパクト、スペースを節約します。登山、キャンプ、ハイキング、トレッキング、旅行のテントとして理想的です。

・【高密度】モ



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。