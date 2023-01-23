『Maker hart Just Mic 4 ウェブキャスティング / 4チャンネル マイクミキサー/48Vファントム電源/全マイク対応/US【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 02分に出品され04月01日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Maker hart Just Mic 4 ウェブキャスティング / 4チャンネル マイクミキサー/48Vファントム電源/全マイク対応/US
【商品説明】
・インターネット配信：４チャンネルマイク入力 48Vファンタム電源/1.5V 電源 3.5mm ミニプラグのコンデンサーマイク、ダイナミックマ イク、エレクトレットコンデンサーマイクが同時に4 セットまで接続可能。Web 会議プラットフォームを使用したオンラ イン・レッスンでも利用可能。
・ウェブキャスティング USBオーディオOUT 24ビット/ 96kHzのハイレゾリューション。コンピューター、ノード、モバイルと接続し、USBケーブルでオーディオ情報を伝送可能。
・トライポッドマウント (1/4-20 UNC) 標準のトライポッドマウント。
・一部のモバイル機器では、USB On-the-Go（
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 13.30 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
529 入札履歴
終了
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