『Konseen 撮影ボックス 撮影キット 60x60x60cm 折り畳み式 光度?整可能 192PCS LEDライト 撮影ブース 4枚背景布【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 03時 26分に出品され03月30日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Konseen 撮影ボックス 撮影キット 60x60x60cm 折り畳み式 光度?整可能 192PCS LEDライト 撮影ブース 4枚背景布



【商品説明】

・【キット内容】1*60cm撮影ボックス、2*調光電源アダプター、2*96個LEDライト、4*背景布（黒、白、青、緑）、1*説明書。本製品が故障した場合、いつでもお気軽にお問い合わせください。弊社は24時間以内に返事します。

・【光度調整可能】2列高輝度LEDライト（192pcs）、十分な明るさを提供できます。調光器も付属、明るさは自由に調節できます、高画質の写真を撮ることができます。色温度5500Kの白光を 提供されて、明るさを0％ー100％に無段階調光することができます。

・【多角度撮影可能】正面撮影だけではなく、上に穴がありますので、上部からも撮影できます、多角度から綺麗に撮影できます。違う撮



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。