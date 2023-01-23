『ラーニング リソーシズ(Learning Resources) カラフルギアブロック デラックスセット 100ピース おもちゃ 歯車 LER【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 02時 49分に出品され03月28日 02時 49分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニング リソーシズ(Learning Resources) カラフルギアブロック デラックスセット 100ピース おもちゃ 歯車 LER



【商品説明】

・100ピース入り

・5色 (青、緑、オレンジ、赤、紫) の歯車

・STEM教育に対応

・対象年齢:3歳以上

・組み立て方は無限大。カラフルギアブロックで楽しい回転の世界を作ろう。

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【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 1.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。