『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ オリーブ 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 SP146【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 17時 36分に出品され03月17日 17時 36分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ オリーブ 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 SP146
【商品説明】
・サイズ/収納時 : 直径20×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm
・仕様/快適外気温度 : 3、下限外気温度 : -2、圧縮用バッグ付き
・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supersoft」 中綿 :「Isofibre」(シリコン加工ポリエステル中空繊維)
・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能
・重量/1，400g
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 1.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
789 入札履歴
終了
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