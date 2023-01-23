『米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ本体YELLOW ”複数注文でショルダーストラッププレゼント【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 25分に出品され04月02日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ本体YELLOW ”複数注文でショルダーストラッププレゼント



【商品説明】

・タオルを挟むクリップが付いています

・パターも含めてクラブは４～５本入ります

・フォーク部は８ｃｍグラウンドに自立します

・ロゴ部はポケットになっています

・骨部 鉄１００％ バッグ部 ナイロン１００％撥水加工済み



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。