『米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ本体YELLOW ”複数注文でショルダーストラッププレゼント【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 25分に出品され04月02日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ本体YELLOW ”複数注文でショルダーストラッププレゼント
【商品説明】
・タオルを挟むクリップが付いています
・パターも含めてクラブは４～５本入ります
・フォーク部は８ｃｍグラウンドに自立します
・ロゴ部はポケットになっています
・骨部 鉄１００％ バッグ部 ナイロン１００％撥水加工済み
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
197 入札履歴
終了
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