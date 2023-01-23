『Wood Decorative Bird House for Outside Hanging Hummingbird House Wo 並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 11時 53分に出品され03月04日 11時 53分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Modern・Blue

・・Color:Blue

・INDOOR OUTDOOR BIRD HOUSE: The decorative hanging bird house is great for indoor and outdoor decor with vivid design and looking.

・WOOD DECORATIVE BIRD HOUSE: The Birdhouse for outdoors hanging sunflower home decor is made of wood which is durable for long time use.

・HANGING BIRD HOUSE SIZE: The bird house for outside hanging yard decor measures 9.37’’x6.38’’x4.25’’ and weighs about 0.5lbs.

・HANGING WOOD BIRD HOUSE: The bird house outdoors with sunflower decor co

カテゴリ ペット用品、生き物

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