『Nerf Ready Blast Go Text パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 59分に出品され03月20日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Nerf」より引用"
【商品名】
Nerf Ready Blast Go Text パーカー
【商品説明】
・20HBNF00006A-001
・Officially Licensed Nerf Apparel
・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿
【サイズ】
高さ : 7.49 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 35.05 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
949 入札履歴
終了
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