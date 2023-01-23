『ゼンハイザー モニターヘッドホン 密閉型 HD 200 PRO 国内正規品 パッケージサイズ 100x260x190mm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 35分に出品され04月03日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンハイザー モニターヘッドホン 密閉型 HD 200 PRO 国内正規品 パッケージサイズ 100x260x190mm
【商品説明】
・ソフトなイヤーパッドがフィット感と快適性を向上
・パワフルな低音が特長
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:6.3mm変換アダプター付属
・密閉型・アラウンドイヤー型により周囲ノイズを減衰
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 23.30 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
622 入札履歴
終了
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