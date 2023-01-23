『デシグアル バックパック 21WAKP166015 ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 15分に出品され03月08日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル バックパック 21WAKP166015 ブラウン
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ28cmxヨコ22cmxマチ12cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリウレタン
・重量:490g
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 31.10 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
861 入札履歴
終了
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