『デシグアル バックパック 21WAKP166015 ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 15分に出品され03月08日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デシグアル バックパック 21WAKP166015 ブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ28cmxヨコ22cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリウレタン

・重量:490g



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 31.10 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

バックパック

21WAKP166015

ブラウン