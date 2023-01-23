『Kenko 双眼鏡 New Mirage 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 103168 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 18時 08分に出品され03月12日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 New Mirage 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 103168 ブラック
【商品説明】
・ケース、ストラップ付属
・コンパクトタイプでは味わえない、明るく見やすい50mmの大口径レンズモデル
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・大型ピントリングでらくらく操作
・天体観測、コンサート、昼間のバードウォッチングなどマルチに活躍
・明るく鮮明に見える大口径シリーズ。入門機としておすすめのトラディショナル・デザイン双眼鏡シリーズ
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7472円
250 入札履歴
終了
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