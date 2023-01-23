『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト GreatEscape Harness Mサイズ 巾1.6cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 29分に出品され03月23日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト GreatEscape Harness Mサイズ 巾1.6cm



【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST ウルフギャング マン＆ビースト

・シートベルトにも使われる、強さ柔らかさ撥水性の高いウェビング素材

・トレイルや森、青空の美しいアートワーク

・高耐久で糸のほつれがない、ウェルディング溶着製法



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。