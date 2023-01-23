『MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 14分に出品され03月19日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタイリッシュで高性能なスタンダード双眼鏡です。高品位プリズムを採用していますので明るくシャープな像が得られ自然観察や野鳥観察に最適な双眼鏡です。