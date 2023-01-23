『Manbily カメラ一脚 ポータブル コンパクト 軽量 トラベル一脚 キャリーバッグ ウォーキングスティックハンドル付き DSLR/Can【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 31分に出品され03月18日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Manbily カメラ一脚 ポータブル コンパクト 軽量 トラベル一脚 キャリーバッグ ウォーキングスティックハンドル付き DSLR/Can



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。