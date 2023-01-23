『キックボード GLOBBER(グロッバー) PRIMO プリモ キッズキックスクーター フォールダブル/ライト 3歳ー8歳 ピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 03分に出品され04月01日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:3歳ー8歳 カラー:ピンク ジャンル:ストリートスポーツ/キックボード/子供用キックボード メーカー: GLOBBER(グロッバー)