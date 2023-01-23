『(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0053 DMSM2 デミスモーク2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 57分に出品され03月28日 08時 57分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0053 DMSM2 デミスモーク2



商品コード：16041851370

型番：SABE-0053_DMSM2

サイズ：高さ4cm 横幅14cm

カラー：0053 DMSM2



フレームカラー:デミスモーク2、レンズカラー:偏光ライトスモーク

可視光線透過率:40%(晴天〜曇天向き:偏光度90%以上)

紫外線透過率:0.1%以下(UVカット率99.9%以上)

サイズ:高さ4cm 横幅14cm、重さ:16g

付属品:セミハードケース、取扱説明書