『Charlon ワンショルダーリボンエプロン ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 22分に出品され03月06日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラインストーン、パーツ
【商品名】
Charlon ワンショルダーリボンエプロン ブラック
【商品説明】
・内容量:1P
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7471円
14 入札履歴
終了
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