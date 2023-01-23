『Charlon ワンショルダーリボンエプロン ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 22分に出品され03月06日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラインストーン、パーツ

【商品名】

Charlon ワンショルダーリボンエプロン ブラック



【商品説明】

・内容量:1P



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。