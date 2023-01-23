『ワタナベ工業 人工芝 タフト芝 WT-1000 45cm×20m乱 グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 11時 44分に出品され04月12日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 10mmパイル

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ ワタナベ工業

人工芝

タフト芝

WT-1000

45cm×20m乱

グリーン