『ペティオ (Petio) necoco ネココ リュックキャリー ブラック 猫用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 23分に出品され03月18日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ (Petio) necoco ネココ リュックキャリー ブラック 猫用



【商品説明】

・ロックファスナーを使用

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ(幅×奥行×高さ):42×28×38?

・本体重量:0.93kg

・梱包サイズ(幅×奥行×高さ):38×8.5×42cm

・通気性を高めるメッシュ窓を左右・上に配置



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。