『KIWAYA KLC-Con/IV コンサートサイズ用 ウクレレライトケース (ロングネック対応 丈夫で軽量 収納可能なショルダー付)アイボ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 23時 26分に出品され04月17日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウクレレケース

【商品名】

KIWAYA KLC-Con/IV コンサートサイズ用 ウクレレライトケース (ロングネック対応 丈夫で軽量 収納可能なショルダー付)アイボ



【商品説明】

・KIWAYAオリジナルのウクレレ用ライトケース。軽量で持ち運びやすいシンプルなデザイン。

・クッションも厚く、背面のショルダーは収納可能

・ケース上部にも取っ手があるので、縦持ちもOK

・内寸：全長約640mm/最大横幅約230mm ネック部横幅約130mm/厚み約80mm ロングネック対応

・大きめなポケットは収納力抜群



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。