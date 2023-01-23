『BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Vase エヴァ フラワーベース ペールピンク 56519 花びん【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 06分に出品され03月13日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Vase エヴァ フラワーベース ペールピンク 56519 花びん



【商品説明】

・【カラー】ペールピンク

・【サイズ】Φ12.5 x W13.5 x H18.5 cm 口径Φ9.5cm

・【原産国】中国

・【商品名】EVA FLOWER VASE

・【材 質】磁器



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。