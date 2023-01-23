『BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Vase エヴァ フラワーベース ペールピンク 56519 花びん【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 06分に出品され03月13日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,471円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Vase エヴァ フラワーベース ペールピンク 56519 花びん
【商品説明】
・【カラー】ペールピンク
・【サイズ】Φ12.5 x W13.5 x H18.5 cm 口径Φ9.5cm
・【原産国】中国
・【商品名】EVA FLOWER VASE
・【材 質】磁器
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 19.70 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7471円
70 入札履歴
終了
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