『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 3.7mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 08時 25分に出品され03月15日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
材質：超硬合金
表面処理：AQ（TiAlN系）
先端角：140
ねじれ角：30
被削材：炭素鋼・合金鋼プリハードン鋼・調質鋼・ダイス鋼・高硬度鋼、一般構造圧延鋼・ステンレス鋼(420)・鋳鉄
寸法：刃径3.7mm×溝長24mm×全長56mm×シャンク径4mm
【商品説明】
説明
生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。 ドライ加工が可能なドリルです。
【商品詳細】
ブランド：不二越
商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 3.7mm
製造元：不二越
商品番号：AQDR
商品内容：AQDR 3.7mm
【当店からの連絡】
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落札価格7470円
612 入札履歴
終了
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