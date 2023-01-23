『FIFINE USB コンデンサーマイク ゲーマー向け RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ PC用マイク USB-C→【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 24分に出品され03月14日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FIFINE USB コンデンサーマイク ゲーマー向け RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ PC用マイク USB-C→USB-Aケーブル付き プレステマイク タッチ式ミュート/RGB制御 YouTube Skype Discord Zoom 録音 ゲーム実況 ボイズチャット ライブ配信 テレワーク web会議 PCのWindows MacOS PS4/PS5対応 AmpliGame A8W ホワイト



【商品説明】

・音量調節、ワンタッチミュート、RGBライティング

FIFINE USB Capacitor Microphone， Model Number: AmpliGame-A8W



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 16.90 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。