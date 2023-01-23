『ハワイ コナビール 限定品 アイランドコラーダ クリームエール クラフトビール 缶 355ml 24本(1ケース)【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 35分に出品され03月20日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：355ml×24本

メーカー名：コナビール

Alc度数 ： 6%

国（産地 AOP) ： ハワイ

ビールのタイプ ： クリームエール

原材料 ： 麦芽・ホップ

備考 ：