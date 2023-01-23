『SUNCLOUD EXCURSION BLACK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 08時 03分に出品され05月11日 08時 03分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUNCLOUD EXCURSION BLACK



【商品説明】

・テンプル曲げ調整:不可

・フレーム素材:グリラミッドTR90

・レンズ素材:Carbonic

・付属品:レンズが拭けるソフトケース付き



【サイズ】

高さ : 5.69 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 18.39 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。