『uyoyous 人工芝ロール 1x10m 芝丈3cm 本物の人工芝 芝生カーペット 人工芝生 屋内 屋外 ベランダ お庭 装飾用 高密度 高【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 56分に出品され03月31日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

uyoyous 人工芝ロール 1x10m 芝丈3cm 本物の人工芝 芝生カーペット 人工芝生 屋内 屋外 ベランダ お庭 装飾用 高密度 高



【商品説明】

・【環境保護と耐久性の高い材料】リサイクル可能で耐久性のある材料で作られています。環境に配慮した難燃性で、表面は滑らかで平滑です。色あせや紫外線に強く、リビングやガーデン、カフェなどでも長くお使いいただけます。

・【耐久 リアル人工芝】芝生の色は、春夏らしい鮮やかな色です、芝丈は30mmです。天然芝のような質感を持ちます。素足で歩いても違和感がない。たった1本の芝生を敷くだけで、美しい緑の空間ができあがります。

・【設置もお手入れも簡単】敷くだけでリアルな人工芝が出来上がります。適切な長さにカットすることができ、敷設も非常に簡単です。メンテナンスが容易で、パティオや廊下など屋内外の幅広い用途に



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 13.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ uyoyous

人工芝ロール

1x10m

芝丈3cm

本物の人工芝

芝生カーペット

人工芝生

屋内

屋外

ベランダ

お庭

装飾用

高密度

高