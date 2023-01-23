『uyoyous 人工芝ロール 1x10m 芝丈3cm 本物の人工芝 芝生カーペット 人工芝生 屋内 屋外 ベランダ お庭 装飾用 高密度 高【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 56分に出品され03月31日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uyoyous 人工芝ロール 1x10m 芝丈3cm 本物の人工芝 芝生カーペット 人工芝生 屋内 屋外 ベランダ お庭 装飾用 高密度 高
【商品説明】
・【環境保護と耐久性の高い材料】リサイクル可能で耐久性のある材料で作られています。環境に配慮した難燃性で、表面は滑らかで平滑です。色あせや紫外線に強く、リビングやガーデン、カフェなどでも長くお使いいただけます。
・【耐久 リアル人工芝】芝生の色は、春夏らしい鮮やかな色です、芝丈は30mmです。天然芝のような質感を持ちます。素足で歩いても違和感がない。たった1本の芝生を敷くだけで、美しい緑の空間ができあがります。
・【設置もお手入れも簡単】敷くだけでリアルな人工芝が出来上がります。適切な長さにカットすることができ、敷設も非常に簡単です。メンテナンスが容易で、パティオや廊下など屋内外の幅広い用途に
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 13.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7470円
152 入札履歴
終了
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