『Glyco-Flex III グリコフレックス 3 チュアブル・タブレット 120錠【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 35分に出品され04月22日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 900669.06

・使用期限：2024.02のロット商品から（ふた）の色が白に変更となり、商品自体の変更はありません。