『アプトコレクション AP600 透湿レインスーツ レインウェア上下セット ゴールデンイエロー L 防水 収納袋付き 作業 自転車【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 19分に出品され03月08日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アプトコレクション AP600 透湿レインスーツ レインウェア上下セット ゴールデンイエロー L 防水 収納袋付き 作業 自転車



【商品説明】

・[サイズ]: 適応身長: 170cm~180cm， 胸囲:90cm~98cm， 胴囲:78cm~88cm， 股下:72cm

・[収納時サイズ]: 高さ/約3cm， 幅/約25cm， 奥行/約1cm

・[着丈]: ジャケット76cm， パンツ/105cm

・[素材]: 表地/ナイロン100%， 裏地/ポリエステル100%

・[重量]: 0.59kg



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 27.50 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。