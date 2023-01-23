『シマノ(SHIMANO) クーラーボックス 小型 9L フィクセル ライト 90LF-009N 釣り用 ライムグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 18時 09分に出品され04月21日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) クーラーボックス 小型 9L フィクセル ライト 90LF-009N 釣り用 ライムグリーン



【商品説明】

・カラー:ライムグリーン

・クーラーボックス 容量(L):9

・保冷時間(目安):23時間(クーラー容量の20%分の氷を外気温31度で持続する保冷時間)

・内寸法(幅x長x高):160×260×220mm

・外寸法(幅x長x高):208×360×280mm

・用途:釣り・キャンプ・スポーツ・BBQなどアウトドアに運びやすい小型クーラーボックス

・素材:PP+発泡ポリスチレン

・重量(kg):1.5



【サイズ】

高さ : 24.50 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 37.50 cm

重量 : 2.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。