『シマノ(SHIMANO) クーラーボックス 小型 9L フィクセル ライト 90LF-009N 釣り用 ライムグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 18時 09分に出品され04月21日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) クーラーボックス 小型 9L フィクセル ライト 90LF-009N 釣り用 ライムグリーン
【商品説明】
・カラー:ライムグリーン
・クーラーボックス 容量(L):9
・保冷時間(目安):23時間(クーラー容量の20%分の氷を外気温31度で持続する保冷時間)
・内寸法(幅x長x高):160×260×220mm
・外寸法(幅x長x高):208×360×280mm
・用途:釣り・キャンプ・スポーツ・BBQなどアウトドアに運びやすい小型クーラーボックス
・素材:PP+発泡ポリスチレン
・重量(kg):1.5
【サイズ】
高さ : 24.50 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 2.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7470円
968 入札履歴
終了
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