『オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 22分に出品され03月27日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフクラブ
【商品名】
オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L
【商品説明】
・2-BALL TEN、TEN、 ホワイト ホット、R-BALL，BIRD OF PREY 専用、ウェイトサイズ：直径20ｍｍ。
・この商品は非純正・社外品パーツです。
・オデッセイ 2-BALL TEN、TEN、 ホワイト ホット、 ストローク ラボ シリーズ用ウェイト Odyssey Stroke Lab用ウェイト4点 レンチセット
・取付用レンチと専用ケース付きのお得なセットです。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L
¥ 7470
オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L
¥ 7470
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オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE LA
¥ 7470
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落札価格7470円
493 入札履歴
終了
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