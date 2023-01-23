オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L【年末の贈り物】

商品情報

その他 ゴルフクラブ

【商品名】

オデッセイ STROKE LAB ストロークラボ パター専用 ウェイト オデッセイ 2-BALL TEN ホワイト ホット STROKE L



【商品説明】

・2-BALL TEN、TEN、 ホワイト ホット、R-BALL，BIRD OF PREY 専用、ウェイトサイズ：直径20ｍｍ。

・この商品は非純正・社外品パーツです。

・オデッセイ 2-BALL TEN、TEN、 ホワイト ホット、 ストローク ラボ シリーズ用ウェイト Odyssey Stroke Lab用ウェイト4点 レンチセット

・取付用レンチと専用ケース付きのお得なセットです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。