『1000ピース ジグソーパズル 風雅~Heavenly blade~(49x72cm)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 00時 00分に出品され03月17日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,470円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース ジグソーパズル 風雅~Heavenly blade~(49x72cm)



【商品説明】

・(C)KAZUHA FUKAMI

・対象年齢 :7歳から

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :72×49cm



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 26.90 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。