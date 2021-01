‘Adu’, ‘Las Ninas,’ ‘Akelarre’ Lead Spain’s Goya Nominations

Salvador Calvo’s “Adú” leads the best way at Spain’s annual Goya Awards nominations with 14 nods, together with for finest movie and finest director.

“Las niñas” and “Akelarre” adopted with 9 nominations every, whereas “Rosa’s Wedding ceremony” has eight.

Within the working for the very best movie Goya are “Adú,” a Netflix acquisition; “Ane” by David Perez Sanudo; “La boda de Rosa” by Iciar Bollain; “Las niñas” by Pilar Palomero; and “Sentimental” by Cesc Homosexual.

Competing for the very best path Goya can be Salvador Calvo for “Adú”; Juanma Bajo Ulloa for “Child”; Iciar Bollain for “La boda de Rosa”; and Isabel Coixet for “Nieva en Benidorm.”

Within the working for finest European movie are Jan Komasa’s “Corpus Christi”; Florian Zeller’s “The Father”; Viggo Mortensen’s “Falling”; and Roman Polanski’s “An Officer and a Spy.”

Mortensen was the massive draw on the 2020 San Sebastian Movie Pageant the place “Falling” performed, and the place he acquired the Donostia Award.

The thirty fifth awards occasion, a contained affair this 12 months because of the pandemic, can be held on March 6 on the Soho CaixaBank Theater in Malaga and can be offered, directed and written by Antonio Banderas and journalist Maria Casado.

The large winner final 12 months was Pedro Almodovar’s “Ache and Glory,” which gained seven Goyas, together with finest image, director, unique screenplay and finest actor for Banderas.

This 12 months’s nominees are beneath:

BEST PICTURE

“Adú,” (Salvador Calvo)

“Ane,” (David Pérez Sañudo)

“La boda de Rosa,” (Iciar Bollain)

“Las niñas,” (Pilar Palomero)

“Sentimental,” (Cesc Homosexual)

DIRECTOR

Salvador Calvo, (“Adú”)

Juanma Bajo Uloa, (“Child”)

Iciar Bollain, (“La boda de Rosa”)

Isabel Coixet, (“Nieva en Benidorm”)

ACTOR

Mario Casas, (“No matarás”)

Javier Cámara, (“Sentimental”)

Ernesto Alterio, (“Un mundo regular”)

David Verdaguer, (“One for All”)

ACTRESS

Amaia Aberasturi, (“Akelarre”)

Patricia López Arnaiz, (“Ane”)

Kiti Mánver, (“One Cautious Proprietor”)

Candela Peña, (“La boda de Rosa”)

NEW DIRECTOR

David Pérez Sañudo, (“Ane”)

Bernabé Rico, (“One Cautious Proprietor”)

Pilar Palomero, (“Las niñas”)

Nuria Giménez Lorang, (“My Mexican Bretzel”)

ORIGINAL SCREENPLAY

Alejandro Hernández, (“Adú”)

Claro García, Javier Fesser (“Historias lamentables”)

Alicia Luna, Iciar Bollain (“La boda de Rosa”)

Pilar Palomero (“Las niñas”)

ADAPTED SCREENPLAY

David Pérez Sañudo, Marina Parés Pulido (“Ane”)

Bernardo Sánchez, Marta Libertad Castillo (“The Europeans”)

David Galán Galindo, Fernando Navarro (“Unknown Origins”)

Cesc Homosexual (“Sentimental”)

ORIGINAL MUSIC

Roque Baños (“Adú”)

Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi (“Akelarre”)

Bingen Mendizábal, Koldo Uriarte (“Child”)

Federico Jusid (“El verano que vivimos”)

ORIGINAL SONG

Sababoo, (Cherif Badua, Roque Baños for “Adú”)

El verano que vivimos, (Alejandro Sanz, Alfonso Pérez Arias for “El verano que vivimos”)

Que no, que no, (María Rozalén for “La boda de Rosa”)

Lunas de papel, (Carlos Naya for “Las niñas”)

SUPPORTING ACTOR

Álvaro Cervantes, (“Adú”)

Sergi López, (“La boda de Rosa”)

Juan Diego Botto (“The Europeans”)

Alberto San Juan, (“Sentimental”)

SUPPORTING ACTRESS

Juana Acosta por (“One Cautious Proprietor”)

Verónica Echegui (“My Coronary heart Goes Growth”)

Nathalie Poza (“La boda de Rosa”)

Natalia de Molina (“Las niñas”)

NEW ACTOR

Adam Nourou, (“Adú”)

Chema del Barco (“The Plan”)

Jannick, (“Historias lamentables”)

Fernando Valdivieso, (“Cross the Line”)

NEW ACTRESS

Jone Laspiur, (“Ane”)

Paula Usero, (“La boda de Rosa”)

Milena Smith (“Cross the Line”)

Griselda Siciliani (“Sentimental”)

PRODUCTION DESIGN

Ana Parra, Luis Fernández Lago (“Adú”)

Guadalupe Balaguer Trelles (“Akelarre”)

Carmen Martínez Muñoz (“Black Seashore”)

Toni Novella (“It Snows in Benidorm”)

CINEMATOGRAPHY

Sergi Vilanova (“Adú”)

Javier Agirre (“Akelarre”)

Ángel Amorós (“Black Seashore”)

Daniela Cajías (“Las niñas”)

EDITING

Jaime Colis (“Adú”)

Fernando Franco, Miguel Doblado (“Black Seashore”)

Sergio Jiménez, (“The Yr of the Discovery”)

Sofi Escudé, (“Las niñas”)

ART DIRECTION

César Macarrón (“Adú”)

Mikel Serrano (“Akelarre”)

Montse Sanz (“Black Seashore”)

Mónica Bernuy (“Las niñas”)

COSTUME DESIGN

Nerea Torrijos, (“Akelarre”)

Cristina Rodríguez (“My Coronary heart Goes Growth”)

Arantxa Ezquerro (“Las niñas”)

Lena Mossum (“The Europeans”)

MAKEUP

Elena Cuevas, Mara Collazo, Sergio López (“Adú”)

Beata Wotjowicz, Ricardo Molina (“Akelarre”)

Milu Cabrer, Benjamín Pérez (“My Coronary heart Goes Growth”)

Paula Cruz, Jesús Guerra, Nacho Díaz, (“Unknown Origins”)

SOUND DESIGN

Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro, Nicolas de Poulpiquet (“Adú”)

Urko Garai, Josefina Rodriguez, Frédéric Hamelin, Leandro de Loredo (“Akelarre”)

Coque Lahera, Nacho Royo-Villanova, Sergio Testón (“Black Seashore”)

Mar González, Francesco Lucarelli, Nacho Royo-Villanova (“The Plan”)

SPECIAL EFFECTS

Mariano García Marty, Ana Rubio, (“Akelarre”)

Raúl Romanillos, Jean-Louis Billiard, (“Black Seashore”)

Raúl Romanillos, Míriam Piquer, (“Historias lamentables”)

Lluis Rivera Jove, Helmuth Barnert, (“Unknown Origins”)

ANIMATED FEATURE

“Turu, the Wacky Hen,” (Eduardo Gondell, Víctor Monigote)

DOCUMENTARY

“Anatomía de un dandy, (Alberto Ortega, Charlie Arnaiz)

“Drowning Letters,” (Paula Palacios)

“The Yr of the Discovery,” (Luis López Carrasco)

“My Mexican Bretzel,” (Nuria Giménez Lorang)

IBEROAMERICAN FEATURE

“The Mole Agent” (Maite Alberdi, Chile)

“El olvido que seremos,” (Fernando Trueba, Colombia)

“La llorona,” (Jayro Bustamante, Guatemala)

“I’m No Longer Right here,” (Fernando Frías, Mexico)

EUROPEAN FEATURE

“Corpus Christi,” (Jan Komasa, Poland, France)

“An Officer and a Spy,” (Roman Polański, France)

“The Father,” (Florian Zeller, U.Okay., France)

“Falling,” (Viggo Mortensen, Canada, U.Okay., Denmark)

FICTION SHORT

“16 de decembro,” (Álvaro Gago Díaz)

“A la cara,” (Javier Marco)

“Beef,” (Ingride Santos)

“Gastos incluidos,” (Javier Macipe)

“Lo efímero,” (Jorge Muriel)

DOCUMENTARY SHORT

“Biografía del cadáver de una mujer,” (Mabel Lozano)

“Paraíso en llamas,” (José Antonio Hergueta)

“Paraíso,” (Mateo Cabeza)

“Solo son peces,” (Paula Iglesias, Ana Serna)

ANIMATED SHORT

“Blue & Malone: Casos imposibles,” (Abraham López Guerrero)

“Homeless Residence,” (Alberto Vázquez)

“Metamorphosis,” (Fran Estévez)

“Float,” (Bobby Rubio)