Alaya F Says She Was Not worthy And Susceptible By way of The Finish Of The First Lockdown – Filmy Voice

हम सभी की तरह अलाया एफ को भी महामारी से निपटने में मुश्किल हुई। जहां पहली महामारी ने उसे अनजान महसूस कराया और उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया, वहीं दूसरी ने उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और वापस पटरी पर लाने के लिए जगह दी। पिछले साल पहले लॉकडाउन के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, “जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो किसी को नहीं पता था कि यह लंबे समय तक चलेगा। इसलिए पहले लॉकडाउन के अंत में मैं अनफिट और काफी कमजोर हो गया था।” उसने आगे बताया कि 2021 में यह कैसे अलग था। उसने कहा, “इस बार, यह मेरे शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के बारे में अधिक हो गया। मैंने बहुत योग किया, जिससे एक तरह से मुझे मानसिक शांति भी मिली।”

उन्होंने आगे कहा, “यह महत्वपूर्ण था कि मैंने शांतिपूर्ण चीजें कीं क्योंकि आप खबरें देखते थे कि आप केवल ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां देख सकते थे। यह धरती को चकनाचूर करने वाला था, इतना कि मैंने सोशल मीडिया पर सक्रिय होने से परहेज किया क्योंकि यह असंवेदनशील और अपमानजनक महसूस करता था। ” अलाया ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, “यह समय था जब कोई बाहरी दुनिया को बंद कर दे और अपना अच्छा ख्याल रखे। दूसरी लहर बहुत विनाशकारी थी और इसने लोगों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया।”

if( typeof skinningExist !== ‘undefined’ && skinningExist == true){

record.getElementById(‘socialsticky’).taste.show=”none”;

}

window.fbAsyncInit = serve as() {

FB.init({

appId : ‘301265226619562’,

consultation : ”, // don’t refetch the consultation when PHP already has it

standing : true, // take a look at login standing

cookie : true, // permit cookies to permit the server to get admission to the consultation

xfbml : true, // parse XFBML

oauth: true

});

};

(serve as(d, s, identification) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(identification)) go back;

js = d.createElement(s); js.identification = identification;

js.src = “https://attach.fb.web/en_US/all.js”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(record, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

!serve as(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)go back;n=f.fbq=serve as(){n.callMethod?

n.callMethod.practice(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.model=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, record,’script’,

‘https://attach.fb.web/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘399914457578492’);

fbq(‘monitor’, ‘PageView’);

The put up Alaya F says she turned into undeserving and vulnerable via the tip of the primary lockdown – Filmy Voice gave the impression first on Filmy Voice.

Similar