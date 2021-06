All Gandii Baat Internet Sequence Solid and Actress Checklist

Gandii Baat is a number one scorching Indian internet sequence from Alt Balaji. The six seasons of the season were viral hits. The village based totally daring tales were authorized by means of the internet sequence fans. That is the most up to date Indian internet sequence to observe on-line on Alt Balaji. Here’s the listing of actresses a part of the Gandii Baat Internet Sequence Solid.

1. Gandii Baat 6 Solid (Alt Balaji)

Tripti Bajoria

Riya R Patwa

Alisha Khan

Mahima Gupta

Keval Dasani

Deepak Gupta

Nidhi Mahawan

Mohit Sharma

Style: 18+

2. Gandii Baat 5 Solid

Amika Shail

Pooja Dey

Amika Shail

Sanya Bansal

Savant Singh Premi

Farman Haider

Sudhir Chauhan

Ankit Bhatia

Nitin Bhatia

Style: 18+, Drama, Romance

3. Gandii Baat 4 Solid

Mridula Mahajan

Saba Saudagar

Megha Prasad

Sanjana Padke

Liza Sing

Sharwani Goswami

Ankit Bhardwaj

Ashish Dixit

Rohit Kumar

Puja Jha

Gunjan Aras

Garima Jain

Ibra Khan

Arsh Service provider

Shashwant Jain

Urmimala Sinha Roy

Jolly Bhatia

Kuldeep Singh

Neha Good friend

Taniya Chatterjree

Akansha Verma

Avantika Mishra

Nataliya Kozhenova

Vikash Pandey

Mridula Mahajan

Aditya Singh Rajput

Sneha Mishra

Rohit Mishra

Style: 18+, Romance

4. Gandii Baat 3 Solid

Sheeva Rana

Neetu Wadhwa

Pallavi Mukherjee

Sheeva Rana

Glossy Dixit

Bhawsheel Sanni

Sunny Sachdeva

Mridula Mahajan

Aabha Paul

Bhavna Karekar

Jatin Bhatia

Style: 18+, Romance

5. Gandii Baat 2 Solid

Plants Saini

Anveshi Jain

Aman Maheshwari

Rahul Jaittly

Jayshree Bhalse

Charu Srivastava

Sakshi Sharma

Sonam Arora

Pari Goswami

Naina Chhabra

Raakeshh Dubey

Nazneen Patni

Agni Pawar

Leena Acharya

Abhishek Gupta

Navneet Kaur

Ruby Bharaj

Tripti Agarwal

Alpa Joshi

Style: 18+

6. Gandii Baat Solid

Neetha Shetty

Sonal Panvar

Beautiful Sharma

Neetha Shetty

Rohit Chaudhary

Anant Vijay Joshi

Naveen Pandita

Rajesh Tripathi

Yamini Singh

Harsh Vardan

Vijay Chandrna

Rudra Kaushik

Kirti Choudhary

Narayani Shastri

Mrinalini Tyagi

Ripraj Chauhan

Kalyani C Chaitanya

Deepika H Khanna

Style: 18+, Romance, Horror

