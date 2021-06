All Netflix Internet Collection Forged and Actress Listing

Netflix is a globally trending OTT streaming platform. The internet collection contents from Netflix are to be had in a couple of genres and languages. The Indian content material streaming at the platform has been an enormous hit for the reason that release. The most important hits of Indian Unique Internet Contents were most commonly from this streaming platform. This is the record of actress a part of the Netflix Internet Collection Forged.

1. Navarasa Internet Collection Forged (Netflix)

Nithya Menen

Aditi Balan

Parvathy Thiruvothu

Shamna Kasim

Suriya

Revathi

Siddharth

Pavel Navageethan

Rajesh Balachandran

Sree Raam

Ammu Abhirami

Vijay Sethupathi

Prakash Raj

Vikranth

Aishwarya Rajesh

Arvind Swami

Bobby Simha

Style: Drama, Romance, Journey, Mystery

2. Mismatched 2 Forged (Netflix)

Vidya Malavade

Prajakta Koli

Devyani Shorey

Muskkaan Jaferi

Kritika Bharadwaj

Rohit Saraf

Rannvijay Singha

Suhasini Mulay

Nidhi Singh

Trishna Singh

Vihaan Samat

Style: Romance, Drama, Comedy

3. Bombay Begums Forged

Shahana Goswami

Pooja Bhatt

Amruta Subhash

Plabita Borthakur

Aadhya Anand

Manish Choudhary

Danish Husain

Nauheed Cyrusi

Rahul Bose

Vivek Gomber

Style: Mystery, Crime, Thriller, Romance

4. Delhi Crime 2 Forged (Netflix)

Rasika Dugal

Shefali Shah

Rajesh Tailang

Yashaswini Dayam

Denzil Smith

Style: Crime, Mystery, Motion, Suspense

5. Aranyak Internet Collection Forged

Megna Malik

Parambrata Chatterjee

Raveena Tandon

Ashutosh Rana

Zakir Hussain

Style: Investigation, Thriller, Mystery

6. Discovering Anamika Forged

Madhuri Dixit Nene

Suhasini Muley

Sanjay Kapoor

Manav Kaul

Style: Crime, Thriller, Suspense

7. Jamtara: Sabka Quantity Ayega 2 Forged

Aksha Pardasany

Monika Panwar

Sparsh Shrivastava

Dibyendu Bhattacharya

Style: Crime, Suspense, Mystery, Journey

8. Kota Manufacturing unit 2 (Netflix)

Ahsaas Channa

Urvi Singh

Jitendra Kumar

Alam Khan

Revathi Pillai

Ranjan Raj

Mayur Extra

Style: Comedy, Drama, Romance

9. She 2 Internet Collection Forged (Netflix)

Aaditi Pohankar

Shivani Rangole

Suhita Tatte

Style: Journey, Mystery, Motion, Suspense

10. Decoupled Internet Collection Forged

Surveen Chawla

R. Madhavan

Style: Romance, Drama

11. Little Issues 4 Forged

Mithila Palkar

Dhruv Sehgal

12. Mai Internet Collection Forged

Seema Pahwa

Wamiqa Gabbi

Sakshi Tanwar

Vivek Mushran

Prashant Narayanan

Style: Drama, Journey

13. Feels Like Ishq Forged

Radhika Madan

Saba Azad

Kajol Chugh

Neeraj Madhav

Tanya Maniktala

Rohit Saraf

Amol Parashar

Zayn Marie Khan

Style: Romance, Comedy, Drama

14. Sacred Video games 2 Forged (Netflix)

Radhika Apte

Kubbra Sait

Surveen Chawla

Saif Ali Khan

Nawazuddin Siddiqui

Neeraj Kabi

Aamir Bashir

Shalini Vasta

Elnaaz Norouzi

Vikram Kochhar

Saurabh Sachdeva

Style: 18+, Crime, Motion, Mystery

15. Masaba Masaba 2 Forged

Masaba Gupta

Neil Bhoopalam

Neena Gupta

16. Ray Internet Collection Forged (Netflix)

Radhika Madan

Shweta Basu Prasad

Bidita Bag

Anindita Bose

Shruthy Menon

Manoj Bajpayee

Style: Drama, Thriller

17. Yeh Kaali Kaali Ankhein Forged

Shweta Tripathi

Anchal Singh

Sunita Rajwar

Tahir Raj Bhasin

Anant Joshi

18. Mismatched Internet Collection

Kritika Bharadwaj

Nidhi Singh

Vidya Malavade

Prajakta Koli

Rohit Saraf

Rannvijay Singha

Trishna Singh

Vihaan Samat

Devyani Shorey

Muskkaan Jaferi

Style: Romance, Comedy, Drama

19. Bhaag Beanie Bhaag Forged

Swara Bhasker

Dolly Singh

Mona Ambegaonkar

Varun Thakur

Ravi Patel

Girish Kulkarni

20. Masaba Masaba Internet Collection Forged

Pooja Bedi

Masaba Gupta

Suchitra Pillai

Neena Gupta

Neil Bhoopalam

Rytasha Rathore

Smaran Sahu

Nayan Shukla

Tanuj Virwani

21. Betaal Internet Collection Forged

Aahana Kumra

Syna Anand

Shrishti Fadtare

Suchitra Pillai

Vineet Kumar Singh

Meenal Kapoor

Yashwant Wasnik

Savita Bajaj

Pankaj Upadhyay

Richard Dillane

Ratan Nag

Krishna Singh Bisht

Akhilesh Unnithan

Style: Motion, Horror, Thriller

22. Hasmukh Internet Collection Forged

Amrita Bagchi

Deeksha Sonalkar

Vir Das as Hasmukh

Ranvir Shorey

Ravi Kishan

Raza Murad

Suhail Nayyar

Manoj Pahwa

23. She Internet Collection Forged

Shivani Rangole

Suhita Thatte

Aaditi Pohankar

Vijay Varma

Saqib Ayub

Vishesh Sagar

Sandeep Sridhar Dhabale

Paritosh Sand

24. Taj Mahal 1989 Internet Collection Forged

Sheeba Chaddha

Kavita Srivastava

Vasundhara Rajput

Geetanjali Kulkarni

Neeraj Kabi

Anshul Chauhan

Priyank Srivastav

Paras Priyadarshan

Raj Singh

25. Jamtara: Sabka Quantity Ayega Internet Collection Forged

Kartavya Kabra

Monu Kanojiya

Simran Mishrikoti

Aksha Pardasany

Monika Panwar

Amit Sial

Dibyendu Bhattacharya

Sparsh Shrivastav

Aatm Prakash Mishra

Anshuman Pushkar

26. Bard of Blood Forged

Kirti Kulhari

Sobhita Dhulipala

Shruti Marathe

Sahiba Bali

Kallirroi Tziafeta

Nikita Sharma

Emraan Hashmi

Vineet Kumar Singh

Rajit Kapur

Shishir Sharma

Amit Bimrot

Sohum Shah

Style: Crime, Motion, Drama, Mystery, Suspense

27. Typewriter Internet Collection Forged

Sara Gesawat

Rinki Singhavi

Sonali Sachdev

Elli Avram

Meenacshi Martins

Tulsi Das

Shruthy Menon

Palomi Ghosh

Purab Kohli

Jisshu Sengupta

Sameer Kochhar

Aarna Sharma

Aaryansh Malviya

28. Leila Internet Collection Forged (Netflix)

Neha Mahajan

Huma Qureshi

Siddharth

Leysha Mange

Seema Biswas

Indu Sharma

Pallavi Batra

Akash Khurana

Jagjeet Sandhu

Prasanna Soni

29. Delhi Crime Internet Collection Forged

Jaya Bhattacharya

Swati Bhatia

Rhea Bedi

Abhilasha Singh

Shefali Shah

Rasika Dugal

Yashaswini Dayama

Avijit Dutt

Gopal Datt

Sanjay Bishnoi

Mridul Sharma

Ayush Sehgal

30. Variety Day Internet Collection Forged

Parul Gulati

Pakhi Gupta

Amruta Subhash

Mohammad Samad

Yash Dholye

Karanvir Malhotra

Rajesh Tailang

Mahesh Manjrekar

Ratna Pathak Shah

Akshay Oberoi

31. Ghoul Internet Collection Forged

Mallhar Goenka

Radhika Apte

Manav Kaul

Ratnabali Bhattacharjee

Mahesh Balraj

Resh Lamba

32. Sacred Video games Internet Collection Forged

Kalki Koechlin

Kubra Sait

Rajshri Deshpande

Nawazuddin Siddiqui

Radhika Apte

Pankaj Tripathi

Elnaaz Norouzi

Luke Kenny

Geetanjali Thapa

Surveen Chawla

Shalini Vatsa

Amruta Subhash

Anupriya Goenka

Saif Ali Khan

