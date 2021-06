All Sony Liv Internet Sequence Solid and Actress Record

Sony Liv is a well-liked OTT streaming platform. The Indian internet collection contents from Sony Liv had been large hits and crossed information. Those contents are to be had in more than one genres and languages. The massive hit internet collection throughout genres had been from this streaming platform. Here’s the checklist of actress a part of the Sony Liv Internet Sequence Solid.

1. Rip-off 1992 Solid (Sony Liv)

Shreya Dhanwanthary

Shreya Dhanwanthary

Anjali Barot

Pratik Gandhi

Sharib Hashmi

Style: Drama, Romance, Journey, Mystery

2. Undekhi Internet Sequence Solid

Apeksha Porwal

Apeksha Porwal

Anchal Singh

Ayn Zoya

Ankur Rathee

Dibyendu Bhattacharya

Surya Sharma

Harsh Chhaya

Abhishek Chauhan

Style: Crime, Thriller, Mystery

3. Kathmandu Connection Solid (Sony Liv)

Aksha Pardasany

Amit Sial

Anshumaan Pushkar

Anurag Arora

Vikram Singh Sodha

Sanjiv Chopra

Gopal Datt

Style: Mystery, Crime, Thriller, Suspense

4. Your Honor Solid

Parul Gulati

Parul Gulati

Suhasini Mulay

Richa Pallod

Jimmy Sheirgill

Varun Badola

Mita Vashisht

Parag Gupta

Taniya Kalra

Bikramjeet Kanwarpal

Style: Crime, Mystery, Drama, Suspense

5. Women Hostel 2.0 Solid (Sony Liv)

Ahsaas Channa

Simran Natekar

Srishti Shrivastava

Parul Gulati

Trupti Khamkar

Khushbu Baid

Shreya Mehta

Style: Comedy, Drama

6. Faculty Romance 2 Solid

Shreya Mehta

Apoorva Arora

Gagan Arora

Keshav Sadhna

Manjot Singh

Style: Comedy, Drama, Romance

7. Undertaking 9191 Solid

Trishna Mukherjee

Vaibhav Tatwawadi

Lekha Prajapati

Abhishekh Khan

Jishnu Chatterjee

Sandeep Kumaar

Amit Bhardwaj

Style: Crime, Suspense, Mystery, Journey

8. Gullak 2 Internet Sequence Solid

Geetanjali Kulkarni

Vaibhav Raj Gupta

Harsh Mayar

Jameel Khan

Style: Comedy, Drama, Circle of relatives

9. JL 50 Internet Sequence Solid (Sony Liv)

Amrita Chattopadhyay

Aparajita Ghosh

Pujarini Ghosh

Abhay Deol

Ritika Anand

Piyush Mishra

Rajesh Sharma

Barun Chanda

Saswati Guhathakurta

Gautam Sarkar

Sourav Datta

Style: Journey, Mystery, Thriller, Suspense

10. Avrodh Solid (Sony Liv)

Madhurima Tuli

Meghana Kaushik

Praveena Deshpande

Amit Sadh

Darshan Kumaar

Vikram Gokhale

Neeraj Kabi

Ananth Narayan Mahadevan

Nikhil Sangha

Mir Sarwar

Mohommed Ali Shah

Bikramjeet Kanwarpal

Mohit Chauhan

Style: Motion, Mystery, Conflict, Suspense

11. Love JAction Internet Sequence

Kangan Baruah Nangia

Kangan Baruah Nangia

Anud Singh Dhaka

Priyank Tiwari

Puru Chibber

Rohit Chaudhary

Style: Romance, Motion, Mystery

12. Gullak Internet Sequence

Sunita Rajwar

Jameel Khan

Geetanjali Kulkarni

Vaibhav Raj Gupta

Harsh Mayar

Shivankit Singh Parihar

Deepak Kumar Mishra

Saad Bilgrami

Style: Drama, Journey, Comedy

13. A Easy Homicide Internet Sequence

Priya Anand

Mohammed Zeeshan Ayyub

Amit Sial

Sushant Singh

Tejasvi Singh Ahlawat

Durgesh Kumar

Vijay Raaz

Ankur Pandey

Style: Romance, Comedy, Drama

14. Maharani Solid (Sony Liv)

Huma Qureshi

Kani Kusruti

Huma Qureshi

Sohum Shah

Amit Sial

Inaamulhaq

Vineet Kumar

Pramod Pathak

Style: Suspense, Mystery, Drama

15. Shrikant Bashir Internet Sequence Solid

Ashmita Jaggi

Ashmita Jaggi

Priya Chauhan

Mantra Mugdh

Kunal Pant

Imran Javed

Dawood Khan

Tanuka Laghate

Gashmeer Mahajani

Style: Mystery, Motion, Suspense

16. Sandwiched Endlessly Internet Sequence

Aahana Kumra

Divya Seth

Aahana Kumra

Lubna Salim

Kunaal Roy Kapur

Atul Kulkarni

Zakir Hussain

