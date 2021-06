All TVF Play Internet Collection Solid and Actress Listing

TVF Play is a number one Indian content material writer platform. The a couple of internet sequence and contents had been trending around the globe. It is composed of TVF Originals beneath a couple of genres and languages. This is the listing of actresses a part of the TVF Play Internet Collection Solid.

1. Inmates Internet Collection Solid

Akanksha Thakur

Mukti Mohan

Kashyap Kapoor

Ashish Verma

Raghav Raj Kakkar

Style: Comedy, Romance

2. Kota Manufacturing facility Solid (TVF)

Urvi Singh

Mayur Extra

Jitendra Kumar

Ranjan Raj

Revathi Pillai

Sadiya Siddiqui

Alam Khan

Style: Drama, Comedy

3. Aspirants Internet Collection Solid

Sunny Hinduja

Naveen Kasturia

Shivankit Parihar

Abhilash Thapliyal

Style: Drama

4. Booths Solid

Nidhi Bisht

Srishti Rindani

Abhishek Chauhan

Arnav Bhasin

Badri Chavan

Niketan Sharma

Shivankit Singh

Deepesh Sumitra

Saad Bilgrami

Style: Comedy, Drama

5. Everlasting Roommates 2 Solid

Nidhi Singh

Nidhi Bisht

Sumeet Vyas

Akanksha Thakur

Ayesha Raza

Jitendra Kumar

Manu Rishi Chadha

Sheeba Chaddha

Shishir Sharma

Style: Drama, Romance, Comedy

6. Hostel Daze Internet Collection

Ranjan Raj

Shubham Gaur

Adarsh Gaurav

Ayushi Gupta

Badri Chavan

Biswapati Sarkar

Style: Comedy, Journey

7. Humorously Yours 2

Rasika Dugal

Sahil Verma

Aasif Khan

Vipul Goyal

Abhishek Banerjee

Badri Chavan

Jitendra Kumar

Piyush Sharma

Style: Romance, Comedy, Drama

8. The Insiders Solid (TVF)

Rashmi Agdekar

Priyanka Buddy

Arnav Bhasin

Himika Bose

Mukul Chadda

Omkar Kulkarni

Pawan Chopra

Ritviq Joshi

Sanjay Gurbaxani

Ajit Kelkar

Style: Drama

9. Tripling 2 Solid

Maanvi Gagroo

Kubbra Sait

Sumeet Vyas

Nidhi Bisht

Amol Parashar

Kumud Mishra

Kunaal Roy Kapur

Style: Comedy, Drama

10. Yeh Meri Circle of relatives Internet Collection Solid

Mona Singh

Revathi Pillai

Ruhi Khan

Ahan Nirban

Prasad Reddy

Vishesh Bansal

Akarsh Khurana

Style: Drama, Romance

11. Bisht Please Internet Collection Solid

Nidhi Bisht

Amol Parashar

Sindhu Sreenivasa Murthy

12. Bachelors 2 Solid (TVF)

Jitendra Kumar

Shivankit Singh Parihar

Abhishek Yadav

Badri Chavan

Bhuvan Bam

Gopal Datt

Jasmeet Singh Bhatia

13. Aadha 24 Internet Collection

Badri Chavan

Nikhil Pandey

Tarun Singhal

Abhishek Yadav

14. Pitchers Internet Collection Solid

Maanvi Gagroo

Abhay Mahajan

Abhishek Banerjee

Akanksha Thakur

Arunabh Kumar

Naveen Kasturia

Biswapati Sarkar

Gopal Datt

Jitendra Kumar

15. Chai Sutta Chronicles 2 Solid

Tarun Singhal

Biswapati Sarkar

Naveen Kasturia

Nidhi Bisht

