All Voot Internet Sequence Solid and Actress Listing

1. Crackdown Internet Sequence Solid

Shriya Pilgaonkar

Waluscha De Sousa

Rohtas Nain

Saba Saudagar

Shreyas Zutchi

Tanya Desai

Style: Drama, Crime, Motion

2. The Long past Recreation Solid

Shweta Tripathi

Shriya Pilgaonkar

Arjun Mathur

Indraneil Sengupta

Sanjay Kapoor

Style: Thriller, Suspense, Mystery

3. Asur Solid (Voot)

Ridhi Dogra

Anupria Goenka

Arshad Warsi

Sharib Hashmi

Barun Sobti

Style: Crime, Thriller, Suspense, Mystery

4. Shortcuts Internet Sequence

Bidita Bag

Akshara Haasan

Niteesh Wadhwa

Barun Sobti

Shiv Pandit

Style: Drama, 18+, Crime

5. Unlawful Internet Sequence Solid

Neha Sharma

Aditi Tailang

Akshay Oberoi

Kubbra Sait

Satyadeep Misra

Deepak Tijori

Style: Crime, Mystery, Suspense

6. The Raikar Case Solid (Voot)

Parul Gulati

Ashwini Bhave

Atul Kulkarni

Kunal Karan Kapoor

Lalit Prabhakar

Neil Bhoopalam

Style: Crime, Thriller, Drama

7. Marzi Internet Sequence

Aahana Kumra

Rajeev Khandelwal

Paresh Pahuja

Style: Mystery, Drama

8. Fuh Se Delusion Solid (Voot)

Bidita Bag

Anupriya Goenka

Manjari Fadnnis

Priya Banerjee

Plabita Borthakur

Sanaya Pithawalla

Karan Wahi

Naveen Kasturia

Style: 18+, Drama, Romance

9. It’s Now not That Easy Internet Sequence

Swara Bhaskar

Akshay Oberoi

Devika Vatsa

Manasi Rachh

Neha Chauhan

Purab Kohli

Rohan Shah

Style: 18+, Romance, Drama

10. Fact or Tamanna Solid

Manasi Rachh

Sakshi Pradhan

Priyansh Jora

Abhitesh Khajuria

Vrushika Mehta

Himani Sahani

Shubhangi Mehrotra

11. Sumer Singh Case Information Girlfriends Solid (Voot)

Priyanka Purohit

Anmol Kajani

Rannvijay Singh

Karishma Sharma

Aditi Arya

Sidharth Bhardwaj

Elisha Mayor

Style: Crime, Mystery, Suspense

12. Love, Lust and Confusion Solid

Madhurima Roy

Tara Alisha Berry

Rajat Barmecha

Meghana Kaushik

Mohini Shimpi

Gaurav Chopra

Swati Vatsa

Piyush Ghadse

Sajjad Rezwan

