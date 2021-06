All Zee5 Internet Sequence Solid and Actress Checklist

Zee5 is a number one Indian OTT streaming platform. The internet sequence from Zee5 are massive hit throughout various kinds of target audience. The Indian contents are streaming throughout a couple of languages and genres. It is composed of daring and robust tales with power-packed stars. Here’s the record of actress a part of the Zee5 Internet Sequence Solid.

1. Pubgoa Solid (Zee5)

Sarah Annaiah

Vimala Raman

Dev

Sampath Ram

Style: Romance, Comedy, Drama

2. Shoot Out At Alair Solid

Nandini Rai

Prakash Raj

Meka Srikanth

Teja

Sampath Raj

Style: Romance, Comedy, Drama

3. Naxalbari Internet Sequence Solid

Tina Dutta

Sreejita De

Narayani Shastri

Rajeev Khandelwal

Satyadeep Mishra

Aamir Ali

Shakti Anand

Style: Romance, Comedy, Drama

4. Black Widows Solid (Zee5)

Swastika Mukherjee

Raima Sen

Mona Singh

Shamita Shetty

Parambrata Chattopadhyay

Sabyasachi Chakrabarty

Sharad Kelkar

Shoaib Kabeer

Style: Romance, Comedy, Drama

5. Singa Penne Internet Sequence

Paayal Radhakrishna

Kutty Padmini

Arnav

Black Pandi

Shyam Prasad

Vincent Ashokan

Udhaya

Style: Romance, Comedy, Drama

6. Jeet Ki Zid Solid (Zee5)

Amrita Puri

Amit Sadh

Gagan Randhawa

Mrinal Kulkarni

Preet Karan Phawa

Sushant Singh

Ali Goni

Paritosh Sand

Style: Romance, Comedy, Drama

7. Jamai 2.0 Internet Sequence Solid (Zee5)

Khatija Iqbal

Priya Banerjee

Nia Sharma

Shreya Sinha

Achint Kaur

Sudhanshu Pandey

Prakhar Toshniwal

Ravi Dubey

Style: Romance, Comedy, Drama

8. Qubool Hai 2.0 Internet Sequence Solid

Surbhi Jyoti

Mandira Bedi

Karan Singh Grover

Vaquar Shaikh

Arif Zakaria

Lillete Dubey

Style: Romance, Comedy, Drama

9. Hutatma Internet Sequence

Anjali Patil

Abhay Mahajan

Vaibhav Tatvavadi

Style: Romance, Comedy, Drama

10. Intercourse Medication and Theatre Internet Sequence

Nayannah Mukey

Mitali Mayekar

Shalva Kinjawadikar

Aadish Vaidya

Abhishek Deshmukh

Pravin Tarde

Suyassh Zunzurke

Style: Romance, Comedy, Drama

11. Bhoot Purva Internet Sequence

Zoa Morani

Baba Sehgal

Omkar Kapoor

Rishab Chadha

12. Thiravam Internet Sequence

Indhuja

John Vijay

Kaali Venkat

Prasanna

Style: Romance, Comedy, Drama

13. Skyfire Internet Sequence (Zee5)

Sonal Chauhan

Jatin Goswami

Jisshu Sengupta

Prateik Babbar

Shataf Firag

Style: Romance, Comedy, Drama

14. Kaafir Internet Sequence Solid

Dia Mirza

Mohit Raina

Dara Sandhu

Style: Romance, Comedy, Drama

15. Ishq Aajkal Solid

Roshmi Banik

Angad Hasija

Ankitta Sharma

Kavita Ghai

Paras Kalnawat

16. Nerd: Neither Both In reality Lifeless Internet Sequence

Namrata Shirodkar

Nikita Bisht

Ranjana Singh

Arjun Ambati

Hasvanth Vanga

Koyel Das

Naveen Abhi

Style: Romance, Comedy, Drama

17. Codename Gondya Internet Sequence

Sunil Barve

Anand Ingale

Shivraj Vaichal

Bhushan Pradhan

Kshitish Date

18. Postman Internet Sequence

Keerthi Pandian

Munishkanth

Style: Romance, Comedy, Drama

19. Fingertip Internet Sequence Solid

Gayathrie Shankar

Akshara Haasan

Sunaina

Ashwin Kakumanu

Madusudhan Rao

20. Krishanu Krishanu Internet Sequence

Sreya Bhattacharya

Anirban Chakrabarti

Elena Kazan

Jit Das

21. Bhram Internet Sequence Solid

Kalki Koechlin

Bhumika Chawla

Sanjay Suri

Eijaz Khan

Style: Drama, Mystery

22. Police Diary 2.0 Solid (Zee5)

Pooja Ramachandran

Anjana Jayaprakash

Balaji Mohan

John Kokken

Vincent Asokan

Santosh Prathap

Style: Motion, Suspense, Mystery

23. Kaale Dhande Internet Sequence

Sanskruti Balgude

Mahesh Manjrekar

Neha Khan

Nikhil Ratnaparkhi

Shubhankar Tawade

Onkar Raut

24. Nisha Internet Sequence Solid

Vaibhavi Shandilya

Jeni Priya

Anish Padmanabhan

Kalloori Vinoth

Style: Crime, Mystery, Suspense

25. Bhalobashar Shohor Internet Sequence

Payel Sarkar

Riddhima Ghosh

Chandan Roy Sanyal

Gaurav Chatterjee

Gourav Chakraborty

26. Hawala Internet Sequence Solid

Jayasree Kshatriya

Anusha

Anvesh Alluri

Gourish Yeleti

Tarun Rohit

Kushal Goud

Style: Crime, Motion

27. Love, Sleep, Repeat Solid (Zee5)

Harshadaa Vijay

Priya Banerjee

Priyal Gor

Raima Sen

Teena Singh

Puneesh Sharma

Anshuman Malhotra

Style: Drama, Romance

28. Gods Of Dharmapuri Solid

Satyadev Kancharla

Bala Aditya

Thotapalli Madhu

Karthik Ratnam

L.B Sriram

Raj Deepak Shetty

29. Karoline Kamakshi Solid

Giorgia Andriani

Meena Sagar

Angelina

Anto

Mahendra

30. Chargesheet Internet Sequence Solid (Zee5)

Ashwini Kalsekar

Hrishita Bhatt

Arunoday Singh

Kishori Shahane

Praateek Dogra

Satish Kaushik

Shakti Anand

31. 3 Part Bottles Internet Sequence

Monica Tavanam

Jasmine Kaur

Swetha Verma

Aditya Pamnani

Hriday Bharadwaj

John Kotolly

Sai Ketan Rao

32. Rangbaaz Phirse Solid

Aahana Kumra

Spruha Joshi

Gul Panag

Harsh Chhaya

Jimmy Sheirgill

Ranvir Shorey

Sushant Singh

Tigmanshu Dhulia

Sharad Kelkar

Style: Motion, Mystery, Suspense

33. Kark Rogue Internet Sequence Solid

Chitrangada Chakraborty

Indraneil Sengupta

Rajesh Sharma

Jayant Kripalini

34. By no means Kiss Your Very best Pal Solid (Zee5)

Paloma Monappa

Anya Singh

Niki Walia

Sanjana Puri

Nakuul Mehta

Suchitra Krishnamoorthi

Javed Jaffrey

35. State Of Siege: 26/11 Solid

Tara Alisha Berry

Arjan Bajwa

Arjun Bijlani

Vivek Dahiya

Mukul Dev

36. Anaganaga Internet Sequence Solid

Monica Tavanam

Kiran Srinivas

Ram Karthik

Sameer Malla

37. Judgement Day Solid (Zee5)

Madhumita Sarcar

Sohini Sarkar

Abhishek Singh

Arpan Ghoshal

38. Topless Internet Sequence Solid

Antony Felix

Bazak Gaziler Prasad

Gokul Anand

Harish Uthaman

Rohit Muralidharan

Guru Somasundaram

39. Chadarangam Internet Sequence

Ramya Pasupuleti

Meka Srikanth

Ravi Prakash

Jayasri Rachakonda

Sunainaa

Chalapathi Rao

Nagineedu

Kausalya

Subhash Gupta

Jeeva

40. Kannamoochi Internet Sequence Solid

Shamna Kasim

Vivek Prasanna

Aaradhya

Amzath Khan

Style: Horror, Thriller, Mystery

41. Telephone A Pal Internet Sequence

Swati Kapoor

Akhlaque Khan

Mantra

42. The On line casino Solid (Zee5)

Mandana Karimi

Aindrita Ray

Karanvir Bohra

Sudhanshu Pandey

Style: 18+, Crime, Mystery

43. Loser Internet Sequence

Komalee Prasad

Pavani Gangireddy

Abhay Bethiganti

Sayaji Shinde

44. Rejct X 2 Solid (Zee5)

Esha Gupta

Kubbra Sait

Ridhi Khakhar

Saadhika Syal

Sumeet Vyas

Tanvi Shinde

Pooja Sundar Shetty

Anisha Victor

Taranng Takrani

Ayush Khurana

45. Kaali 2 Solid (Zee5)

Vidya Malvade

Paoli Dam

Anurupa Chakroborty

Abhishek Bannerjee

Chandan Roy Sanyal

Rahul Banerjee

Shantilal Mukherjee

46. Godman Internet Sequence Solid

Tanya Desai

Tishya

Sonia Agarwal

Daniel Balaji

Jaya Prakash

Style: 18+, Mystery

47. Amrutham Dhvitheeyam Internet Sequence

Gundu Hanumantha Rao

Harsha Vardhan

Sivannarayana

Vasu

L.B Sriram

Naresh

48. Lal Bazaar Solid (Zee5)

Sauraseni Maitra

Ronjini Chakraborty

Kaushik Sen

Sabyasachi Chakraborty

Gaurav Chakraborty

Dibyendu Bhattacharya

Hrishitaa Bhatt

Subrat Dutt

49. Mafia Internet Sequence Solid

Ishaa Saha

Anindita Bose

Riddhima Ghosh

Madhurima Roy

Namit Das

Tanmay Dhanania

Saurabh Saraswat

Aditya Bakshi

50. Churails Solid (Zee5)

Yasra Rizvi

Mehar Bano

Nirma Bucha

Sarwat Gillani

51. Bhanwar Internet Sequence Solid

Priya Banerjee

Karanvir Bohra

Teejay Sidhu

Mantra

52. Abhay 2 Solid (Zee5)

Anupriya Goenka

Elnaaz Norouzi

Sandeepa Dhar

Kunal Kemmu

Deepak Tijori

Maninee Mishra

Pratyaksh Panwar

Rituraj Singh

Aditi Vats

Shiv Jyoti Rajput

Suchitra Pillai

Ananya Bellos

Indraneel Bhattacharya

Ishaan Dhawan

Juhi AhsanKaran Jotwani

Krutika Desai

Kushal Tandon

Pubali Sanyal

Saloni Vohra

Sameer Malhotra

54. Ek Jhoothi Love Tale Internet Sequence

Madiha Imam

Bilal Abbas Khan

Hina Bayaat

Kiran Haq

55. Poison 2 Solid (Zee5)

Riya Sen

Raai Laxmi

Ruhani Sharma

Sakshi Pradhan

Archanna Guptaa

Aftab Shivdasani

Arbaaz Khan

Gaurav Sharma

Pawan Chopra

Shantanu Moghe

Tanuj Virwani

Rahul Dev

Rohan Tiwari

56. Mugilan Internet Sequence Solid (Zee5)

Ramya Pandian

Karthik Raj

Risha Jacobs

Asha Rathi

Aadukalam Naren

Gayatri Rema

Robert

Junior Balaiah

57. The us Mappillai Internet Sequence

Leela Samson

Namita Krishnamoorthy

Sruthi Hariharan

Arjun Chidambaram

Gokul Anand

Raja Krishnamoorthy

Rakesh Ram

58. Lifestyles Sahi Hai 2 Internet Sequence

Namya Saxena

Saloni Batra

Abhishek Saha

Gunjan Malhotra

Siddhant Chaturvedi

Vaibhav Raj Gupta

Suhail Nayyar

Tarun Jain

59. Desk No.5 Solid

Pitobash Tripathy

Swanand Kirkire

Ashish Verma

Mohan Kapoor

Namit Das

60. Babbar Ka Tabbar Internet Sequence

Ayesha Raza

Avneet Kaur

Bhavin Bhanushali

Manu Rishi

Anshuman Jha

61. 0 Kms Internet Sequence

Roshni Walia

Rupali Bhosale

Anindya Gupta

Naseeruddin Shah

Tanmay Dhanania

Satyadeep Misra

Tara D’Souza

Vaibhavi Upadhyay

Mukul Chadda

62. Nanna Koochi Internet Sequence

Niharika Konidela

Abhijeeth Poondla

Nagababu

Neelya Bhavani

63. Karenjit Kaur 3 Solid (Zee5)

Sunny Leone

Rysa Saujani

Grusha Kapoor

Actor Bijay Anand

Karamvir Lamba

Marc Buckner

64. Lockdown Internet Sequence

Jonita Gandhi

Shirley Setia

Badshah

Kailash Kher

Raftaar

65. Akoori Internet Sequence

Darshan Jariwala

Kurush Deboo

Lillete Dubey

Adi Irani

66. Alarm Internet Sequence Solid

Anjali Rao

Subadhra

Girija

Prem Kumar

Sai Tamhankar

Pravin Prabhakar

Dattsangram Wasamkar

Rohit Kokate

68. Parchhayee Internet Sequence Solid

Sarah Jane Dias

Sumeet Vyas

Amol Parashar

Anurita Jha

Dibyendu Bhattacharya

Farida Jalal

Isha Talwar

69. D7 Internet Sequence

70. Ekkadiki Ee Parugu

Pavani Gangireddy

Chandra Vempaty

Rajesh Edara

Shashank

Chandramouli

71. The Ultimate Name Solid (Zee5)

Anupriya Goenka

Arjun Rampal

Aman Vasishth

Anshuman Malhotra

Harshad Arora

Javed Jaffrey

Jyotika Kukrety

Karishma Singh

Krithi Shetty

Meenal Kapoor

Saurabh Goyal

Vedansh Jaju

Vineet Sharma

Vipin Sharma

Myra Rajpal

Neeraj Kabi

Paula McGlynn

Sakshi Tanwar

Sanjay Gurbaxani

Sara Irani

72. Sunflower Internet Sequence Solid (Zee5)

Saloni Khanna

Ashiwn Kaushal

Annapurna Soni

Sunil Grover

Ranvir Shorey

Mukul Chadha

Girish Kulkarni

Shonali Nagrani

Sonal Jha

Radha Bhatt

Ashish Vidyarthi

