Amitabh Bachchan Is Recording A Guide Written Through His Father Harivansh Rai Bachchan – Filmy Voice

अमिताभ बच्चन अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से साझा करते हैं या एक ब्लॉग लिखते हैं जहां वह अपने प्रशंसकों के साथ यादें या अनुभव साझा करते हैं।

आधी रात के बाद, अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपने पिता की किताब पढ़ते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की। हमें हैरानी इस बात की है कि दिग्गज अभिनेता हेडफोन लगाए नजर आ रहे हैं और उनके आगे एक स्पीकर है। बिग बी अपनी आवाज में किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुशी से तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, “पà¥Â ??à¤Â ??à¥Â ??य ? ?à¤Â ??à¥Â ?? ??à¥Â ?? ??à¤Â ?? ?? ??पनà¥Â ?? ??प à¤Â ??à¥Â ?? ??़à¥Â??यादा ??दà¥Â°à¤ ??à¤Â ?? °à¤Â ??ता ; ??र ??ब ??नà¤Â?? à¤Â??à¤Â??à¥Â??à¤Â ??ारण, ??पनà¥Â ?? ??à¤μर मà¥Â ??à¤Â ?? (मैं अपने पूज्य बाबूजी के लेखन से खुद को दूर नहीं करता; और अब उनके बुद्धिमान शब्द, अपनी आवाज में)। अब यह बढ़िया है। अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को सुनना वास्तव में खुशी की बात होगी। टी ३९६६ – ??à¤Â??à¥Â ??बाबà¥Â बाबà¥Â ??à¤Â ??à¥Â ?? ??à¥Â ?? ??à¤Â ?? ?? ??पनà¥Â ?? ??प ?? ?? ??़à¥Â??यादा ??दà¥Â° ??à¤Â ?? °à¤Â ??ता ; ??र ??ब ??नà¤Â??ा à¤Â??à¤Â??à¥Â??à¤Â ??ारण , ??पनà¥Â ?? ??à¤μर मà¥Â ??à¤Â ?? ?? ?? ?? %.twitter.com/rdL6Jfexzv – अमिताभ बच्चन (@SrBachchan) 14 जुलाई 2021 हमें पसंद है कि कैसे अमिताभ बच्चन अपनी कहानियों और विचारों को सोशल मीडिया पर साझा करना पसंद करते हैं और हमेशा अपने प्रशंसकों को अपने जीवन से अपडेट रखते हैं। काम के लिहाज से, उनके पास इमरान हाशमी, करण जौहर की ब्रह्मास्त्र और अजय देवगन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मेयडे’ है।

The publish Amitabh Bachchan is recording a ebook written by way of his father Harivansh Rai Bachchan – Filmy Voice seemed first on Filmy Voice.

