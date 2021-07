Arjun Kapoor Comes Blank On Combating Weight Problems – Filmy Voice

अर्जुन कपूर हमेशा अपने जीवन और रिश्तों को लेकर स्पष्टवादी और ईमानदार रहे हैं। अभिनेता ने हमेशा कहा है कि यह कैसा है, और बी-टाउन की अपनी यात्रा के बारे में सच्चा रहा है और वजन कम करने और अभिनेता बनने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। हालाँकि, नेटिज़न्स अक्सर अशोभनीय टिप्पणियों के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और अभिनेता को एक निश्चित प्रकार के शरीर के लिए फिट नहीं होने के लिए शर्मिंदा करते हैं। अर्जुन कपूर ने आज बॉम्बे टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में वजन के मुद्दों के साथ अपनी लड़ाई और सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग के मुद्दे से निपटने के बारे में बात की।

वह साक्षात्कार की शुरुआत यह कहते हुए करता है कि वह सिर्फ एक मोटा बच्चा नहीं था, बल्कि उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। यह उनकी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति है जिसने उनके लिए लगातार एक निश्चित आकार का होना थोड़ा मुश्किल बना दिया है। “मेरी हालत मेरे लिए जल्दी परिणाम हासिल करना मुश्किल बना देती है। जो बदलाव लोग एक महीने में हासिल कर सकते हैं, उसे करने में मुझे दो महीने लगते हैं। एक साल के लिए, मैंने अपने वर्तमान शरीर के प्रकार को प्राप्त करने के लिए एक-दिमाग से खुद पर ध्यान केंद्रित किया है और मैं केवल फिट और बेहतर होने की इच्छा रखता हूं। इस यात्रा ने मुझे दिखाया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे बस इसे बनाए रखना है। दुर्भाग्य से, शर्मिंदगी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, और मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि हम एक समाज के रूप में बेहतर हों।” अर्जुन कपूर सोशल मीडिया की जांच के बारे में बात करते हैं और कैसे कुछ अनावश्यक उल्लेखों में अभिनेता को बॉडी-शेम करते हैं, “उद्योग में प्रासंगिक होने का दबाव बहुत अधिक है और नकारात्मकता आपको मिलती है। जब मेरी फिल्में उस स्तर पर काम नहीं कर रही थीं जिसकी मुझे उम्मीद थी, नकारात्मकता बस बढ़ गई। जिन ट्रिगर्स ने मेरे स्वास्थ्य के मुद्दे को पहले स्थान पर रखा था, वे वापस आ गए, लेकिन मैंने हर दिन को गिनने और चलते रहने की बहुत कोशिश की। जब आप लगातार काम में लगे रहते हैं, तो आपको उस स्लाइड का एहसास नहीं होता है जिससे आप गुजर रहे होंगे। बहादुर चेहरे पर रखते हुए आप अंदर से टूट सकते हैं। यह मेरे साथ हुआ; यह बहुत से लोगों के साथ होता है।”

लेकिन हाल ही में अर्जुन कपूर ने संदीप और पिंकी फरार में अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया और सफलता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। आज वह एक बेहतर काया हासिल करने में सक्षम हो गया है और वह इसके लिए अपनी मनःस्थिति को एक बड़ा कारक होने का श्रेय देता है, “मुझे खुशी है कि मैं एक कार्य प्रगति पर हूं; मुझे लगता है कि हम सब हैं। इसलिए, अगर लोगों को यह पसंद आया कि मैंने अपना वजन कम किया है और मैं काफी बेहतर दिख रहा हूं, तो मैं उनके प्रोत्साहन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। सकारात्मकता और नकारात्मकता हमारे काम का हिस्सा हैं। अभिनेताओं के रूप में, हमें बस इसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है।” हम इस भावना से प्यार करते हैं जो अभिनेता दिखाता है।

